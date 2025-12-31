Luis Fernández y su Navidad: familia, risas y cero villancicos

Luis Fernández ha contado cómo vive la Navidad… y lo ha hecho con ese humor tan suyo que siempre conquista. Para él, estas fechas son la excusa perfecta para parar un poco, desconectar del ajetreo y volver a lo que de verdad importa.

Lo primero que tiene claro es que la Navidad se disfruta en familia. Luis lo dice sin rodeos: lo esencial es estar rodeado de los suyos. Y cuando le preguntan qué no puede faltar en su mesa navideña, lo deja aún más claro: “Los seres queridos y el jamón”. Una combinación que, según él, nunca falla y que resume muy bien su forma sencilla y divertida de vivir estas fiestas.

Entre risas, también reconoce que lo de cantar villancicos no es lo suyo. “No me sé ninguno”, admite sin vergüenza. Y por si fuera poco, confiesa que hay uno que ya no puede ni escuchar: “Estoy del Burrito Sabanero hasta el burrito”. Mucho humor y cero postureo.

Aun así, el actor asegura que estas fechas le encantan porque le permiten disfrutar de los pequeños momentos, de la comida rica y, sobre todo, de la compañía. Una Navidad muy auténtica, muy suya y muy en la línea del Luis Fernández que los fans adoran mientras siguen viéndolo brillar en Un nuevo poder en atresplayer.