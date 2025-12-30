Antonio Garrido comparte la cara más íntima de su Navidad entre ilusión y nostalgia

Antonio Garrido, uno de los actores más queridos de Los Protegidos (ya disponible en atresplayer), ha compartido cómo vive estas fechas tan especiales. Con la naturalidad y cercanía que le caracterizan, reconoce que la Navidad sigue siendo para él un refugio familiar:“Me gusta vivirlo en familia”, confiesa.

El actor también admite que mantiene intacta la ilusión por una de las tradiciones más mágicas: los Reyes Magos: “Lo que más me gusta son los Reyes Magos”, dice con una sonrisa que recuerda al Antonio más niño, ese que tantos fans reconocen en su forma de ser cercana, divertida y auténtica.

Pero no todo es luz en estas fechas. Con una sinceridad,Garrido reconoce que lo más duro de la Navidad es recordar a quienes ya no están: “Lo que menos me gusta es recordar todos los seres queridos que ya no están”, comparte, abriendo una ventana a ese lado más íntimo.

Aun así, el actor intenta quedarse con lo bonito: la familia, la ilusión y la oportunidad de seguir creando momentos que se sumen a los buenos recuerdos. Y mientras Un nuevo poder continúa conquistando a los fans en atresplayer, él vive estas fiestas con el mismo cariño y honestidad que transmite en pantalla.