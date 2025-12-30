Navidades con sentimiento
Antonio Garrido comparte la cara más íntima de su Navidad entre ilusión y nostalgia
El actor comparte cómo afronta estas fiestas entre la magia de los Reyes Magos, el calor de los suyos y la nostalgia por quienes ya no están.
Antonio Garrido, uno de los actores más queridos de Los Protegidos (ya disponible en atresplayer), ha compartido cómo vive estas fechas tan especiales. Con la naturalidad y cercanía que le caracterizan, reconoce que la Navidad sigue siendo para él un refugio familiar:“Me gusta vivirlo en familia”, confiesa.
El actor también admite que mantiene intacta la ilusión por una de las tradiciones más mágicas: los Reyes Magos: “Lo que más me gusta son los Reyes Magos”, dice con una sonrisa que recuerda al Antonio más niño, ese que tantos fans reconocen en su forma de ser cercana, divertida y auténtica.
Pero no todo es luz en estas fechas. Con una sinceridad,Garrido reconoce que lo más duro de la Navidad es recordar a quienes ya no están: “Lo que menos me gusta es recordar todos los seres queridos que ya no están”, comparte, abriendo una ventana a ese lado más íntimo.
Aun así, el actor intenta quedarse con lo bonito: la familia, la ilusión y la oportunidad de seguir creando momentos que se sumen a los buenos recuerdos. Y mientras Un nuevo poder continúa conquistando a los fans en atresplayer, él vive estas fiestas con el mismo cariño y honestidad que transmite en pantalla.
