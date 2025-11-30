Así comienza el último capítulo de La Ruta Vol.2: Ibiza

El último episodio de La Ruta Vol. 2: Ibiza empieza fuerte. Y es que Marc ha decidido volver a casa con Vicky y Leo, el hijo que tienen en común, después de haberse marchado dejándolo todo atrás.

El silencio le acompaña al entrar, y son los ojos de Leo, ajeno a la tensión que todavía pesa en el ambiente, lo primero con lo que se encuentra . Vicky está en la ducha cuando Marc llega a la casa, por lo que no advierte su llegada hasta que llega a la habitación de ambos.

Es en ese momento cuando Marc muestra las ganas que tiene de arreglar las cosas, mirandoira a una desconfiada Vicky con una mezcla de preocupación y esperanza.

Ella sigue sintiéndose herida por lo ocurrido y su postura rígida lo deja claro. Aunque están bajo el mismo techo, parece que aún hay un abismo emocional entre ambos. Marc lo percibe y respira hondo, consciente de que la situación requerirá verdadera paciencia.