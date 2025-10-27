De Marc a Manuel en una escena: "Cada vez que se bañaba se quitaba la ropa muy despacio"

Marc no ha podido dormir nada, sin embargo, se acerca a Vicky, que está admirando el mar después de una noche movidita. Ya tienes disponible el primer capítulo de La Ruta en atresplayer.

El protagonista recuerda a su padre cuando se bañaba en el mar.

"Cada vez que se bañaba se quitaba la ropa muy despacio", explica, cuando se metía en el agua, "también se metía súper despacio", añade.

Desde su llegada a Ibiza, hace tres años, Marc ha sido el DJ estrella de la discoteca Amnesia en La Ruta Vol.2: Ibiza.

Ahora su posición se va amenazada por la llegada a la isla de los promotores ingleses, que traen sus propias fiestas, sus propios DJs y su propio público.

Es el inicio de una nueva era que convertirá Ibiza en la capital mundial del ocio nocturno, pero que dejará a muchos DJs españoles por el camino.

Marc tratará de subirse a la nueva ola al mismo tiempo que se reencuentra con Vicky, una camarera a la que hace meses que no ve y que le hace pensar en lo que tanto ha evitado pensar: el viaje que sus padres realizaron a Ibiza hace veinticinco años.