Sur, sol y un equipo increíble; La Nena triunfa en el festival de Málaga

El despertador sonó temprano, por delante nos esperaba un día de lo más completo. El objetivo estaba claro acompañar al elenco de la Nena durante el festival de Málaga.

Primera parada: Cine Albéniz. Nadie se quiso perder el visionado del primer capítulo de La Nena, se palpaban la emoción y los nervios en el ambiente. Paco Cabezas junto a gran parte del reparto de la serie disfrutaron del primer capítulo junto a los espectadores y luego participaron en un intenso coloquio.

Del cine al teatro para continuar

Todavía quedaba gran parte del día y es que llegó el momento de sacar el traje de gala. El teatro Cervantes era la segunda parada para disfrutar del calor de los malagueños y de todos los aficionados al cine y las series que acudieron a la alfombra roja.

"La noche de hoy significa muchas cosas" nos aseguraba Daniel Ibáñez. Y es que como Nerea Barros comentaba el día llegaba a su fin después de "un día intenso". Pero como sentenciaba Lucía Martin Abello era el momento de "disfrutar mucho, compartir y abrazarse".

Un día redondo para un equipo perfecto. La Nena aterrizará en atresplayer el próximo 12 abril, ¡os esperamos!