Mejores momentos | Capítulo 2
Cardona queda libre y desata una ola de indignación
Mientras la justicia lo deja en la calle, confirman que la víctima torturada es Beatriz Villacampa y todo apunta a un ajuste de cuentas.
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La investigación avanzó de forma decisiva tras confirmarse que la víctima torturada es Beatriz Villacampa, CEO de la empresa que gestiona la finca donde fue secuestrada Chesca y antigua directora del mismo orfanato que dirigió Rocío Narváez, aún en busca y captura tras el enfrentamiento mortal entre Elena y su hijo. Las conexiones entre Villacampa y la red de intereses que rodea el caso refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas.
En paralelo, la decisión judicial de dejar en libertad a Cardona ha provocado un estallido de indignación. La resolución, que muchos consideran incomprensible, ha golpeado especialmente a Chesca, que denuncia la complicidad del juez Zamora y la influencia del colombiano en el proceso. La sensación de impunidad ha calado hondo y ha tensado aún más el clima alrededor del caso.
A pesar de la polémica, Orduño pide calma y asegura que mantienen localizado a Cardona en la misma finca donde se aloja. Con la identidad de la víctima confirmada y el sospechoso principal nuevamente en la calle, la investigación entra en una fase crítica en la que cada movimiento puede resultar determinante.
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