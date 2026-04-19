Cardona queda libre y desata una ola de indignación

La investigación avanzó de forma decisiva tras confirmarse que la víctima torturada es Beatriz Villacampa, CEO de la empresa que gestiona la finca donde fue secuestrada Chesca y antigua directora del mismo orfanato que dirigió Rocío Narváez, aún en busca y captura tras el enfrentamiento mortal entre Elena y su hijo. Las conexiones entre Villacampa y la red de intereses que rodea el caso refuerzan la hipótesis de un ajuste de cuentas.

En paralelo, la decisión judicial de dejar en libertad a Cardona ha provocado un estallido de indignación. La resolución, que muchos consideran incomprensible, ha golpeado especialmente a Chesca, que denuncia la complicidad del juez Zamora y la influencia del colombiano en el proceso. La sensación de impunidad ha calado hondo y ha tensado aún más el clima alrededor del caso.

A pesar de la polémica, Orduño pide calma y asegura que mantienen localizado a Cardona en la misma finca donde se aloja. Con la identidad de la víctima confirmada y el sospechoso principal nuevamente en la calle, la investigación entra en una fase crítica en la que cada movimiento puede resultar determinante.

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