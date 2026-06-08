Paco Cabezas revela sus escenas favoritas de la trilogía y cómo cada una marcó un giro en la historia

Paco Cabezas identifica la escena del entierro de Susana Macaya como su favorita de La novia gitana. El director la describe como “lo más bello que he rodado nunca”, no solo por su carga emocional, sino porque estableció el tono visual y narrativo de toda la primera temporada. Para él, ese arranque marcó la sensibilidad con la que se construiría el universo de la trilogía.

En La red púrpura, Cabezas señala como momento decisivo la tortura de Chesca a manos de Lucas. Considera que esta secuencia supone un giro radical en la serie: “Es donde pasa de ser un thriller a ser una historia de terror”. El director destaca que este punto de inflexión permitió mostrar la dimensión más oscura del caso y elevar la tensión dramática de la temporada.

Respecto a La nena, su escena favorita es el final del primer capítulo, cuando Chesca habla con Cardona. Para Cabezas, este cierre resume el tono de la tercera entrega y anticipa la evolución emocional de los personajes. Lo define como un momento clave que encapsula la madurez narrativa alcanzada por la serie y el rumbo que toma en su tramo final.