Cinco años con Elena Blanco: Nerea Barros reflexiona sobre el papel que transformó su forma de trabajar

La historia empieza con un grito. No un grito de miedo, ni de sorpresa, sino ese grito que nace cuando algo se desordena por dentro. Paco la llamó por teléfono. “Hola, ¿Elena Blanco?”, dijo él. Y Nerea Barros, sin pensarlo, gritó. Después rió. “¿A quién has llamado? ¿A otra para el personaje?”, preguntó.

Así, sin ceremonia, le entregaron una vida entera. La de Elena Blanco en la trilogía de La novia gitana.

La serie —dice ella— es oscura. No una oscuridad estética, sino una que se mete en la piel. “Hay mucho dolor. Elena y Chesca sufren mucho”. Lo dice con la serenidad de quien ya atravesó ese territorio. Prepararse para eso no es un ejercicio técnico. No para ella. “Mi trabajo parte de un lugar visceral”, explica. Lleva años observando mujeres: las que levantan una familia desde la nada, las que sostienen una casa sin que nadie lo note, las que aprenden a vivir sin permiso. “Todos mis personajes tienen algo de esas mujeres”.

Por eso esta historia le importa. Porque se sale de lo esperado. “Estamos acostumbrados a que las mujeres sean hijas, novias, amantes. Algo de alguien”. Aquí no. Aquí son cuerpos que cargan, que fallan, que arden. Mujeres que existen sin pedir disculpas.

Cinco años le dio Elena Blanco. Cinco años de trabajo, de gloria, de vértigo. Cinco años para aprender que, a veces, hay que soltar el control. “Llega un momento en que, cuando ya has creado tu personaje, él mismo te habla”. Lo dice sin ironía. Como si fuera lo más natural del mundo.

Y entonces añade, casi en un susurro: “Si la tuvieses aquí ahora mismo… está. Está con nosotros”.

Y por un instante, parece cierto.