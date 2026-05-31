El último capítulo de La Nena cierra la trilogía y activa la caza final de La Madre

El episodio final de La Nena llega como un cierre contundente para la trilogía basada en el universo de Carmen Mola, ya disponible íntegramente en atresplayer.

Este último capítulo no solo concluye la historia de forma intensa y emocional, sino que también eleva la tensión hasta el límite, dejando claro que la amenaza de La Red Púrpura sigue más viva que nunca. La serie se despide con un ritmo frenético y una puesta en escena que consolida su identidad como uno de los thrillers más potentes de la ficción reciente.

En este desenlace, Buendía da un paso decisivo al descubrir tres conventos que podrían servir de escondite para La Madre, la figura más peligrosa y escurridiza de toda la trama.

Este hallazgo abre un abanico de posibilidades y obliga a la BAC a actuar con precisión quirúrgica, conscientes de que cada una de esas ubicaciones podría esconder tanto la clave para desmantelar la organización como una trampa mortal. La investigación entra así en su fase más delicada.