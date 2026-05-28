Alba Brunet se confiesa en Una Vuelta Más: “Soy friki de los fetos”

La intérprete, que da vida a Fina en Sueños de libertad, asegura que este interés le viene desde pequeña. “En vez de ver pelis Disney, veía partos”, confesó entre risas, refiriéndose concretamente a los vídeos de su propio nacimiento y el de su hermana, que eran los que tenía más a mano.

Este curioso gusto por todo lo relacionado con la gestación y la maternidad, explica, podría estar influido por el entorno familiar, ya que tanto su madre como su hermana son comadronas.

Alba también habló sobre su reciente embarazo, una experiencia que define como “un infierno”. Reconoce que, tras tanta sobreinformación, ha tenido que hacer un ejercicio consciente para dejar paso al instinto. Aun así, se muestra muy feliz con su reciente maternidad y asegura que, aunque el embarazo haya sido complicado, ahora “podría parir al día quince veces”.

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