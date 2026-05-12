Pilar Vidal, en Una Vuelta Más: "Soy valenciana y de la Ruta del Bacalao”"

Esta semana, nuestro video podcast ha recibido a una mujer que no deja indiferente a nadie. Según su psicóloga, “es facilísimo tratarla”, y la sinceridad es una de sus grandes virtudes. Pilar Vidal acumula una larga trayectoria profesional: desde dirigir la sección Gente de ABC hasta convertirse en un rostro habitual de programas como Espejo Público o Y ahora Sonsoles, pasando incluso por sus pinitos en el cine junto a Santiago Segura en la última entrega de Torrente. En definitiva, puede con todo lo que le echen.

Pero cuando parecía que ya lo sabíamos todo sobre ella, sus últimas declaraciones en Una vuelta más nos han dejado completamente sorprendidos. Pilar Vidal confesó que también tuvo unafaceta como DJ “de las de antes”. Sus orígenes valencianos y el ambiente de la Ruta del Bacalao despertaron en ella el interés por pinchar música durante su juventud. Con la ayuda de sus amigos de la radio —“todos chicos”, puntualiza — aprendió a animar fiestas y creó incluso su propio alter ego: DJ Pilumix.

Aunque reconoce que en los últimos años se ha desencantado del oficio por haberse vuelto “demasiado digital”, Pilar sigue sintiendo una conexión especial con aquella cultura que marcó a toda una generación de valencianos y promete volver a los discos pronto, eso sí, acompañada de más mujeres.

Disfruta de su visita al completo en el último episodio de Una vuelta más, ya disponible en atresplayer .