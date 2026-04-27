Arturo Valls, sobre el misterio de Mask Singer: "Me han intentado sobornar"

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada en Antena 3 con nuevas máscaras, más emoción y nuevos famosos a los que descubrir. Arturo ha confesado, en Una vuelta más, que es una maravilla seguir al frente de un programa que tiene su punto de locura como premisa.

Esa misma locura llega a Una vuelta más de la mano de Arturo Valls, el presentador más querido de la televisión... ¿o ese era Roberto Leal? El "pique", creado por Maya Pixelskaya, entre los dos tipos más majos de la pequeña pantalla sale a la luz en un programa donde no se ha atascado ni una bola de la inesperada máquina.

Arturo ha respondido a todas las bolas, aunque no a todas las preguntas de Maya: la presentadora de Una vuelta más quiere saber el gran misterio de las máscaras de la nueva temporada de Mask Singer. ¿Habrá conseguido sacarle alguna pista?

Lo que Pixelskaya tiene claro es que esta entrevista no la predijeron los Simpson; la predijo el propio Arturo en Mask Singer Uruguay porque su máscara era... ¡un gachapón!

Qué juguetón es el destino…