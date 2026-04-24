Arturo Valls: 'pique' con Roberto Leal y el misterio del tatuaje de Samantha Hudson

El "pique", creado por Maya Pixelskaya, entre los dos tipos más majos de la pequeña pantalla sale a la luz en un programa donde a la máquina de bolas no se le ha atascado ni una con lo que... ¡Lo descubrimos todo sobre Arturo!

Entre risas y confesiones, el presentador de Mask Singer desvela si el famoso tatuaje en el culo de Samantha Hudson fue un delirio momentáneo o una realidad grabada con tinta permanente. ¿Qué se tatuaría él mismo en su trasero? Arturo lo tiene claro.

El valenciano ha respondido a todas las bolas, aunque no a todas las preguntas de Maya que ha tirado de ingenio propio para tratar de descubrir el gran misterio de las máscaras de la nueva temporada de Mask Singer. ¿Habrá conseguido sacarle alguna pista?