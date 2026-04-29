El gran amor de Arturo Valls: flechazo anónimo en un bar y el precio de la fama

La diversión llega a Una vuelta más con Arturo Valls, el presentador más querido de la televisión... ¿o ese era Roberto Leal? El "pique", creado por Maya Pixelskaya, entre los dos tipos más majos de la pequeña pantalla sale a la luz en un programa donde no se ha atascado ni una bola de la inesperada máquina: desde el misterio del tatuaje de Samantha Hudson, pasando por lo que se tatuaría Arturo en el trasero y su encontronazo con Hugh Grant, hasta llegar al lado oscuro de la fama: una demanda judicial ganada que mantiene su intimidad.

Entre confesiones sobre su infancia en "la terreta" y el buen rollo heredado de su padre, Arturo admite que usa la fama para conseguir mesa en restaurantes, aunque a su mujer le toque sufrir algún que otro momento de "tierra trágame". Arturo desvela cómo comenzó su gran historia de amor, desde el anonimato, hasta pagar un 'divertido' precio por la fama.

Maestro paellero y tenista por pura pasión, reconoce que no hay nada como una reunión con amigos alrededor de un buen arroz: "Eso es la vida".