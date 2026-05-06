Producido y conducido por Jordi Évole
atresplayer estrena este domingo Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por Jordi Évole
Eduardo Casanova se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que vive con VIH, un gesto largamente reclamado por activistas para combatir el estigma social.
Publicidad
atresplayer estrena este domingo, 10 de mayo, Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Tras su paso por la gran pantalla y su llegada a la plataforma, esta producción de Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio se estrenará próximamente en laSexta.
En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.
El documental se rodó el pasado otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.
Sidosa revela con su título una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH: "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto maricón,yo quiero apropiarme de sidosa", afirmaba Casanova con firmeza.
Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como Salvados, Lo de Évole, Anatomía de…y otros documentales como Astral, Operación Palace o Eso que tú me das.
Publicidad