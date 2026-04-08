Un viaje catártico y lleno de humor, emoción y memoria
Sidosa llega a los cines este 23 de abril: consulta la lista completa de las salas
Eduardo Casanova se convierte en la primera figura mediática en España en hacer público que vive con VIH, un gesto largamente reclamado por activistas para combatir el estigma social.
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Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en atresplayer y laSexta.
Aquí puedes consultar la lista de cines:
En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.
El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.
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