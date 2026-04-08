Sidosa llega a los cines este 23 de abril: consulta la lista completa de las salas

Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova ha decidido romper años de silencio y salir del armario del VIH. Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en atresplayer y laSexta.

Aquí puedes consultar la lista de cines:

En el documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

El documental se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova.