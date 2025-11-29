atresplayer celebra su éxito con una batería de grandes estrenos para la próxima temporada

atresplayer, la plataforma española líder, ha celebrado en Gran Canaria un nuevo atresplayer Day, un encuentro sin precedentes que se ha convertido en una gran fiesta de la producción nacional, la creatividad y la innovación audiovisual.

En el evento se han presentado más de 20 proyectos y entre la batería de novedades que ha anunciado, destacan Pyjamada, un nuevo formato con Lola Lolita; El hombre equivocado, una nueva docuserie que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España, A la deriva, Ágata y Lola o Trazos ocultos, entre otros.

PYJAMADA

Lola Lolita abre las puertas de su hogar en ‘Pyjamada’, el nuevo docurreality que Flooxer, el canal joven de atresplayer, estrenará en 2026. Una nueva producción original protagonizada por una de las creadoras de contenido más importantes e influyentes del país, en la que ella misma hará un amplio recorrido a su trayectoria vital y profesional junto a las personas que han marcado cada una de las etapas de su vida.

Lo harán en fiestas de pijama que Lola Lolita organizará en su propio hogar. Y es que las cámaras de este innovador docurreality de Flooxer entrarán por primera vez en todos los rincones de su casa. El espectador será así testigo de encuentros entre Lola Lolita y muchos invitados en los que no faltarán las risas, las confesiones, las sorpresas, la emoción y los reencuentros. Un formato único en el que Lola Lolita descubrirá su faceta más íntima y desconocida hasta ahora y en el que solo existe una regla: hay que ir en pijama.

‘Pyjamada’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Cultura Inquieta Films y Buendía Estudios.

Piyamada | atresplayer

ÁGATA Y LOLA

‘Ágata y Lola’ es otro de los nuevos proyectos de ficción de Atresmedia cuyo rodaje ha arrancado en Vigo. Eva Martín y Mireia Oriol darán vida, respectivamente, a Lola y Ágata en la nueva serie original de Atresmedia. Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose A. Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas, entre otros, integran el reparto de este nuevo procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales. ‘Ágata y Lola’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo (‘Honor’).

Ágata y Lola | atresplayer

TRAZOS OCULTOS

‘Trazos ocultos’ es uno de los nuevos proyectos de ficción recién anunciados por atresplayer. Un domestic noir protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho en el que una mentira hace tambalear la aparente vida perfecta de su protagonista, desatando un juego de secretos y revelaciones que atrapará al espectador desde el primer episodio.

Inés es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel, su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero, ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos de ese supuesto viaje. Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira.

Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y para su hija.

‘Trazos ocultos’ es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que se verá próximamente en atresplayer.

Trazos Ocultos | atresplayer

A LA DERIVA

‘A la deriva’ es otro de los nuevos proyectos de ficción cuyo rodaje ya está en marcha. Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción que contará con diez episodios de 50 minutos.

Grabada en Canarias y en Madrid, la serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

‘A la deriva’ es una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.

A la Deriva | atresplayer

EL HOMBRE EQUIVOCADO (NUEVA DOCUSERIE)

‘El hombre equivocado’ es una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España: En 1991, tras una ola de violaciones en Cataluña, dos hombres fueron detenidos y condenados. Uno murió en prisión. El otro, Ahmed Tommouhi, fue liberado tras 15 años, pero nunca fue absuelto. El sistema —judicial, policial y mediático— armó una verdad que encajaba. Pero era falsa.

La docuserie, una producción de Atresmedia en colaboración con Bambú Producciones, combina reconstrucción documental con el trabajo del periodista Braulio García Jaén y una nueva investigación que revela errores desconocidos… y lanza una pregunta inquietante: ¿quién fue el cómplice que nunca llegó a ser detenido? Con tono de thriller real, la docuserie viaja por 30 años de historia reciente para contar cómo se construyó un culpable… y por qué hoy esa verdad puede desmoronarse.