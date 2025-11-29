atresplayer sigue innovando y estrena Una novia por Navidad, la primera serie vertical en España

Las series verticales llegan a España de la mano de atresplayer. La plataforma de streaming de Atresmedia vuelve a convertirse en pionera y se convierte en la primera en incorporar ficción vertical a su catálogo, alineándose con los nuevos hábitos de consumo de la audiencia joven.

La primera serie en vertical que se estrenará en atresplayer es Una novia por Navidad, producción original de Atresmedia en colaboración con La Charito Films, que se lanzará en Flooxer. Protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, la ficción aterriza con una propuesta fresca, sentimental y adictiva, diseñada para ser consumida en formato vertical y episodios ultracortos de entre 1 y 3 minutos.

El proyecto supone la entrada de Atresmedia en el género del microdrama, un fenómeno global que está arrasando en Latinoamérica y Asia, y que se caracteriza por una narrativa rápida y cargada de giros. La serie contará con 60 episodios en los que seguiremos a Sofía y Marina, dos jóvenes atrapadas en un triángulo emocional tan inesperado como navideño.

¿De qué trata Una novia por Navidad?

En esta historia, Sofía vive la peor Navidad de su vida: una ruptura repentina, una convivencia familiar asfixiante y todos los clichés románticos del calendario. Su única vía de escape es Marina, con quien conecta de forma especial. Todo sería perfecto… si no fuera porque Marina es la novia de su hermano. Narrada con el tono clásico de los relatos navideños, la serie promete convertirse en una de las propuestas más virales de la temporada.

Onda Cero aterriza en atresplayer: una nueva era del audio en la plataforma

atresplayer ha presentado en Gran Canaria otra de sus grandes novedades para los próximos meses. Desde el 1 de diciembre atresplayer incluirá en su plataforma el catálogo de producciones originales de Onda Cero Podcast. Así, los usuarios podrán disfrutar también de la experiencia del audio, con series de ficción, documentales, true crimes o programas conversacionales.

Actualmente en la plataforma, ya se pueden disfrutar videopodcast como Una vuelta más, presentado por Maya Pixelskaya. Próximamente, estarán disponibles otros programas como ‘Retornados’ (dos temporadas), la audioserie revelación de los últimos años, creada por el guionista y escritor Julio Rojas; ‘La dama blanca’, de Enrique Videla; ‘Operación Viuda Negra’ y ‘Operación Moon’, de Manu Marlasca; o la adaptación al audio del documental de laSexta ‘Anglés. Historia de una fuga’.

Onda Cero es el medio de comunicación que más producciones de audio original ha estrenado en los últimos dos años, con un catálogo que supera el centenar de podcast. A largo de 2026, se irán sumando nuevos contenidos originales de audio a atresplayer con el sello de Onda Cero Podcast, como el true crime ‘La Hermandad’, de Cruz Morcillo; el thriller de ficción ‘Desierta sangre’, de Paula del Fierro; o el documental ‘Charlines’.