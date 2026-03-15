Mateo se estrena a lo grande en el mundo de los podcast en el octavo capítulo de Padre no hay más que uno, la serie

Hay trenes que solo pasan una vez en la vida, o eso debió pensar Mateo en el octavo capítulo de Padre no hay más que uno, la serie. Desde que es el encargado de llevar en orden y la educación de la vida familiar de los Vicho no ha dejado de poner en práctica nuevas técnicas de educación abanderadas siempre por la educación consciente.

Y si hay alguien que sabe de eso es Lluna Alargada su nuevo referente. Una mujer joven que arrasa con su podcast sobre educación consciente. Lo que no se podía imaginar era que se iba a encontrar con ella en el patio del colegio de sus hijos.

Lo que no se le olvidará después de este día es que antes de hablar hay que pensar. Primer podcast de Mundo consciente en marche con Lluna Alargada como primera invitada, ¿cómo saldrá esto?

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