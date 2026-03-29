Energías renovables, parejas inesperadas y caos total. La situación se descontrola en Padre no hay más que uno, la serie

Mateo está en bucle con las energías renovables, tanto que no es capaz de hablar de otra cosa . Aunque en realidad Toño no está cansado de escucharlo, ni siquiera está disociado, está de lo más centrado.

Sandra ocupa todo su tiempo y también sus pensamientos. Parece que conchy match funciona porque él asegura que ha “encontrado el amor”. Una chica con la que comparte muchas cosas y que además es un mix entre Rosalia y Zendaya, definitivamente es todo lo que se le puede pedir a la vida.

Y él… mientras tanto podemos decir que ha adornado un poco sus aficiones, sus facciones e incluso su edad.

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