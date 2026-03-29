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Padre No Hay Más Que Uno, la serie

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Mejores momentos | Capítulo 10

Energías renovables, parejas inesperadas y caos total. La situación se descontrola en Padre no hay más que uno, la serie

Los hijos de los Vicho tienen un plan para mudarse a su antigua ciudad y ya lo han puesto en marcha.

Padre no hay más que uno, la serie

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Victoria Esquilas
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Mateo está en bucle con las energías renovables, tanto que no es capaz de hablar de otra cosa . Aunque en realidad Toño no está cansado de escucharlo, ni siquiera está disociado, está de lo más centrado.

Sandra ocupa todo su tiempo y también sus pensamientos. Parece que conchy match funciona porque él asegura que ha “encontrado el amor”. Una chica con la que comparte muchas cosas y que además es un mix entre Rosalia y Zendaya, definitivamente es todo lo que se le puede pedir a la vida.

Y él… mientras tanto podemos decir que ha adornado un poco sus aficiones, sus facciones e incluso su edad.

¿Quieres descubrir cómo fluye la relación? ¡No te pierdas el décimo capítulo de Padre no hay más que uno, la serie en atresplayer!

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