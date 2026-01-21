El caos familiar más divertido llega a atresplayer: Padre no hay más que uno, la serie se estrena este domingo

atresplayer, la plataforma española líder, ya tiene fecha de estreno para Padre no hay más que uno, la serie. La ficción llegará a la plataforma de Atresmedia el próximo domingo, 25 de enero, con un nuevo episodio a la semana.

Creada por Inés de León, Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer.

El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea), y las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo. Con estos nuevos personajes, Padre no hay más que uno amplía su particular universo.

Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige junto a Inés, y Juan Manuel de Vega, Padre no hay más que uno, la serie es una producción de Bowfinger International Pictures en asociación con Sony Pictures International Productions, y con la participación de Atresmedia y Prime Video. La producción ejecutiva ha corrido a cargo de Mª Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza.

Así es Padre no hay más que uno, la serie

Helena y Mateo son un matrimonio con cinco hijos. Cuando a Helena le ofrecen el trabajo de su vida en la app Conchy, toda la familia decide mudarse. Mateo, con más confianza que sentido común, deja de lado su carrera para encargarse del cuidado de sus hijos, convencido de que "esto no puede ser tan difícil". Pronto descubrirá que lo es, y mucho.

Mientras Helena intenta brillar en su nueva empresa, sus hijos, descontentos con la mudanza, se organizan para sabotear este cambio de vida y poder volver a su antigua ciudad.