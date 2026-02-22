Frozen salva a Helena de un despido procedente en Padre no hay más que uno, la serie

Nada da más miedo que tener que dar unas “palabritas” sobre tu empresa delante de tu jefa y de todos tus compañeros y si no que se lo digan a Helena que hubiese preferido tener que cenar con un fantasma.

Que Helena está en un lío y no tiene nada claro en qué consiste su nuevo trabajo es un hecho y parece que se va a acabar confirmando el dicho popular de que la mentira tiene “las patas muy cortas”.

Lo que sí que tenemos claro es que Helena es una persona muy resolutiva porque cuando más acorralada estaba ha sido capaz de salir airosa y no solo eso si no que logró emocionar a sus compañeros con sus palabras. Bueno, suyas teóricamente no son. Más bien con las frases que gracias a sus hijos ha memorizado de la película Frozen. Un claro ejemplo del “a problemas, soluciones”.

