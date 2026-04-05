Tía Olivia la lía parda incluso después de muerta: Rafaela hereda un diamante maldito

El capítulo 8 arranca con una mezcla de emoción y nerviosismo: Rafaela y todo el elenco se preparan para recibir a Tía Olivia, la hermana cosmopolita de la Abuela. Crudivegana, defensora de los ayunos y viajera incansable, Olivia presume de un estilo de vida saludable… aunque su realidad es un torbellino de contradicciones: obesa, fumadora empedernida y con una copa siempre cerca, su presencia promete desorden, risas y un toque de caos.

Pero lo que empieza como una visita extravagante da un giro inesperado cuando Tía Olivia fallece de forma repentina, dejando a todos conmocionados. Su muerte no solo sacude a la familia, sino que desencadena un misterio aún mayor: en su testamento, lega a Rafaela y al resto una joya enigmática, un diamante que parece esconder mucho más de lo que aparenta.

Pronto descubren que la herencia no es un regalo inocente. El diamante está en el punto de mira de personas peligrosas dispuestas a recuperarlo cueste lo que cueste. Entre el duelo, el desconcierto y la amenaza creciente, Rafaela y su loco mundo se ven arrastrados a una aventura inesperada que pondrá a prueba su ingenio, su unión y su capacidad para sobrevivir al caos que Tía Olivia dejó tras de sí.