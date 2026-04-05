El capítulo 8 de Rafaela y su loco mundo recibe a la inigualable Tía Olivia

El capítulo 8 de Rafaela y su loco mundo promete convertirse en uno de los más memorables de la temporada gracias a la llegada de un personaje tan excéntrico como irresistible: Tía Olivia, la hermana de la Abuela. Su visita ha desatado una ola de emoción entre Rafaela y todo el elenco, que se preparan para recibir a una mujer que rompe cualquier molde y que, sin duda, pondrá la casa patas arriba.

Tía Olivia es un torbellino de contradicciones deliciosas. Cosmopolita, crudivegana y defensora de los ayunos intermitentes, presume de un estilo de vida saludable… aunque la realidad cuenta otra historia.

Obesa, fumadora empedernida y con una copa siempre al alcance de la mano, su presencia es un espectáculo en sí misma, una mezcla explosiva que desconcierta y fascina a partes iguales.

Su llegada no solo promete situaciones hilarantes, sino también un choque frontal con las rutinas y manías de Rafaela.

Entre consejos espirituales, hábitos imposibles y un carisma que ocupa toda la habitación, Tía Olivia se convierte en el epicentro del caos más entrañable. Un episodio que celebra el humor, la familia y ese tipo de personajes que solo pueden existir en el loco mundo de Rafaela.