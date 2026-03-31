Carmen Ruiz recuerda una adolescencia marcada por el humor y la identidad
La actriz repasa aquellos años en los que buscaba su estilo propio mientras soñaba con aventuras al estilo Indiana Jones.
Carmen Ruiz habla de su adolescencia con una mezcla de ternura y distancia irónica. La actriz de Rafaela y su loco mundo asegura que fue una etapa de búsqueda constante, en la que trataba de encajar sin perder su personalidad. “Era una época rara, como para todos”, admite, recordando cómo intentaba definirse mientras el mundo parecía ir siempre un paso por delante.
Entre sus pasiones de entonces había una que nunca ha abandonado: Indiana Jones. Las películas del arqueólogo aventurero eran, para ella, una ventana a un universo donde todo era posible. “Me encantaba esa mezcla de humor, riesgo y misterio”, cuenta. Aquellas historias alimentaron su imaginación y, de alguna manera, también su vocación.
Ruiz confiesa que quiso ser gótica, aunque solo a medias. No se maquillaba de negro ni llevaba accesorios extremos, pero su armario era un monólogo monocromático. “Toda la ropa era negra, absolutamente toda”, recuerda entre risas. Más que una estética cerrada, era una forma de sentirse parte de algo sin renunciar del todo a su propio estilo.
