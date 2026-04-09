¡Deja volar tu imaginación!
Nada es del todo real: los Fx de Rafaela y su loco mundo
El set de rodaje de Rafaela y su loco mundo es toda una ilusión, en gran parte por sus efectos especiales. ¡Te lo contamos todo!
Publicidad
Explosiones, maquetas, prótesis de maquillaje e incluso nata montada. Todo forma parte del engranaje creativo que da vida a Rafaela y su loco mundo, donde nada es exactamente como parece.
El equipo de FX ha sido clave en este proceso para garantizar que cada secuencia mantenga ese aire surrealista que define a la serie. Y es que detrás de cada escena sorprendente hay un meticuloso trabajo de efectos especiales que combina técnica con soluciones ingeniosas para construir un mundo tan fascinante como es el de la serie creada por Aníbal Gómez.
Dale al play y ¡deja volar tu imaginación!
Publicidad