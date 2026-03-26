"Hasta aquí, Rafaela y su loco mundo": el making

Aníbal Gómez, creador de la serie y actor de Rafaela y su loco mundo, arranca este making of desde el primer día de rodaje, entre nervios, ilusión y puntualidad.

Aníbal cuenta que ha habido meses previos de trabajo antes de dar la primera claqueta. Una serie con FX, tomas únicas, largas horas de caracterización y ensayos. Todo bajo una clara idea: crear algo diferente, absurdo, irónico e icónico.

El resultado es un universo tan loco como divertido, en el que no faltan cameos de lujo como La terremoto de Alcorcón, Mariona Terés, Esty Quesada, Javier Botet, Hidrogenesse y Victoria Martín.

¡Así ha sido el rodaje del loco mundo de Rafaela y sus amigas!