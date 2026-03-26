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Tras las cámaras

"Hasta aquí, Rafaela y su loco mundo": el making

A las 6:47 de la mañana Aníbal Gómez ya arrancaba el primer día de rodaje de Rafaela y su loco mundo pisando lo fregado. ¡Bienvenidos al making of de este divertido universo!

Anibal Gómez y Joaquín Reyes en el making of de Rafaela y su loco mundo

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Aníbal Gómez, creador de la serie y actor de Rafaela y su loco mundo, arranca este making of desde el primer día de rodaje, entre nervios, ilusión y puntualidad.

Aníbal cuenta que ha habido meses previos de trabajo antes de dar la primera claqueta. Una serie con FX, tomas únicas, largas horas de caracterización y ensayos. Todo bajo una clara idea: crear algo diferente, absurdo, irónico e icónico.

El resultado es un universo tan loco como divertido, en el que no faltan cameos de lujo como La terremoto de Alcorcón, Mariona Terés, Esty Quesada, Javier Botet, Hidrogenesse y Victoria Martín.

¡Así ha sido el rodaje del loco mundo de Rafaela y sus amigas!

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