Tras las cámaras
"Hasta aquí, Rafaela y su loco mundo": el making
A las 6:47 de la mañana Aníbal Gómez ya arrancaba el primer día de rodaje de Rafaela y su loco mundo pisando lo fregado. ¡Bienvenidos al making of de este divertido universo!
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Aníbal Gómez, creador de la serie y actor de Rafaela y su loco mundo, arranca este making of desde el primer día de rodaje, entre nervios, ilusión y puntualidad.
Aníbal cuenta que ha habido meses previos de trabajo antes de dar la primera claqueta. Una serie con FX, tomas únicas, largas horas de caracterización y ensayos. Todo bajo una clara idea: crear algo diferente, absurdo, irónico e icónico.
El resultado es un universo tan loco como divertido, en el que no faltan cameos de lujo como La terremoto de Alcorcón, Mariona Terés, Esty Quesada, Javier Botet, Hidrogenesse y Victoria Martín.
¡Así ha sido el rodaje del loco mundo de Rafaela y sus amigas!
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