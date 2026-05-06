Óscar de la Fuente da vida a un Rafael Jauregui roto por el amor de su hijo en La nena
El actor interpreta a un padre consumido por la culpa y atrapado en el delirio místico que comparte con su hijo.
Rafael Jauregui, interpretado por Óscar de la Fuente, es uno de los personajes más desgarradores de La Nena (ya disponible en atresplayer). Su presencia está marcada por un profundo tormento interior y una sensación constante de derrota, como si cada día fuera un recordatorio de todo lo que ha perdido.
El personaje vive atrapado en la angustia de ver a su hijo sumido en un delirio místico que él mismo, en parte, comparte. Esa conexión oscura entre ambos se convierte en una espiral emocional que lo consume y lo deja sin esperanza, incapaz de encontrar una salida a su propio sufrimiento.
Mientras tanto, el clan de los Macaya no tarda en enviarle un mensaje directo a la cárcel, recordándole que su pasado sigue persiguiéndolo incluso entre rejas. La amenaza se cierne sobre él, aumentando la tensión y profundizando su sensación de vulnerabilidad.
