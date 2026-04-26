Cardona cae en manos de Chesca en uno de los momentos más tensos del capítulo 3

El capítulo 3 deja uno de sus momentos más intensos cuando Cardona, pieza clave en la trama, termina en manos de Chesca.

La inspectora, decidida a obtener respuestas, lo enfrenta sin rodeos, consciente de que él guarda información que puede cambiar el rumbo de la investigación. La escena marca un punto de inflexión en la relación entre ambos personajes.

Cardona, veterano en el juego y acostumbrado a moverse entre sombras, intenta esquivar cada pregunta con la seguridad de quien cree tener la situación bajo control. Confía en que Chesca no tendrá la firmeza necesaria para presionarlo y que podrá salir indemne del interrogatorio, como tantas otras veces. Pero esta vez se equivoca.

La determinación de Chesca sorprende al colombiano, que empieza a notar cómo su estrategia se desmorona.

La tensión crece a medida que ella estrecha el cerco, dejando claro que no piensa detenerse hasta obtener la verdad. Este enfrentamiento se convierte en uno de los momentos más potentes del episodio y anticipa un cambio de dinámica que promete consecuencias.