Tres palabras, cero dudas: así presentan los actores La nena

La BAC vuelve este domingo a atresplayer con La nena, la tercera entrega de la trilogía basada en las novelas de Carmen Mola. El regreso del equipo llega marcado por las heridas abiertas tras los sucesos de La red púrpura: una brigada fragmentada, una Elena Blanco que toma distancia y una Chesca decidida a buscar venganza. Para calentar motores, los actores han definido la serie en tres palabras que resumen bien el tono de esta nueva etapa: “oscura, trepidante y adictiva”.

Nerea Barros vuelve a ponerse en la piel de la inspectora Blanco, acompañada por Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra, que retoman sus personajes. El reparto crece además con las incorporaciones de Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.

Coproducida por Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia, La nena promete ser la entrega más intensa de la saga. Un thriller que, según su propio elenco, mantiene el pulso emocional y la tensión narrativa que han convertido esta trilogía en una de las ficciones más potentes del panorama español.