La BAC de La nena ya tiene banda sonora (y la eligen ellos)

Los protagonistas de La nena, la tercera entrega de la trilogía que completan La novia gitana y La red púrpura, han soltado la bomba: cada uno tiene una canción que, nada más sonar, les teletransporta al universo oscuro, retorcido y adictivo de la saga. Y sí, algunas elecciones son tan inesperadas que ni la propia BAC sabría cómo interrogarlas.

Con el estreno fijado para el 12 de abril en atresplayer, el equipo vuelve. La Brigada está hecha trizas, con heridas. Elena Blanco se aleja un poco del caos —o al menos lo intenta— mientras Chesca sigue con la mirada fija en la venganza, como si llevara su propia playlist de guerra sonando a todo volumen.

Entre risas, confesiones y algún que otro “esto no lo pongas”, los actores han contado qué temas les recuerdan a la trilogía. Algunos tiran por canciones intensas, de esas que te dejan el alma del revés; otros se han ido a temazos que podrían sonar perfectamente mientras la BAC persigue a un sospechoso por las calles de Madrid. El eclecticismo es real y maravilloso.

Lo que está claro es que La nena llega con energía, con cicatrices y con una banda sonora emocional que el propio equipo ha construido sin querer. Y si sus canciones favoritas son un adelanto del tono de la temporada… agárrate, que vienen curvas.