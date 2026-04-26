Elena Blanco regresa a la BAC: “Os lo debo”

La inspectora se enfrenta a sus límites mientras Mona intenta protegerla.

El capítulo 3 de La nena deja una de las escenas más tensas de la temporada cuando Mona, consciente de la fragilidad emocional de Elena Blanco, le pide que no regrese todavía a la BAC.

La agente, preocupada por su estabilidad, intenta frenarla antes de que vuelva a exponerse a un entorno que podría desestabilizarla aún más.

La respuesta de Blanco, sin embargo, revela el conflicto interno que arrastra desde el inicio de la serie. “Si vuelvo no va a ser por mí, va a ser por vosotros. Os lo debo”, afirma con una mezcla de determinación y culpa que deja claro que su sentido del deber pesa más que su propio bienestar.

La escena funciona como un punto de inflexión para ambas.

Mona, que ha visto de cerca las consecuencias de las decisiones impulsivas de Blanco, intenta protegerla incluso a riesgo de tensar su relación. Su advertencia no nace de la autoridad, sino de la preocupación genuina por alguien que considera parte de su familia profesional.