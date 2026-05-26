Una vuelta más
Alba Brunet revela cómo se ruedan las escenas íntimas entre Marta y Fina en Sueños de libertad
La actriz protagonista del mayor shippeo de la televisión, el de las Mafin, lo cuenta todo sobre las escenas más subidas de tono que interpreta con Marta Belmonte en la ficción de las sobremesas de Antena 3.
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La invitada de Una vuelta más es tan dulce como una mafin… aunque hace poco honor a su personaje en Sueños de libertad porque de fina tiene bastante poco. Alba Brunet llega al ya bautizado por Pilar Vidal como “el afterhour de atresplayer” para dejarse sorprender por la máquina de bolas de Maya Pixelskaya.
La actriz lo cuenta todo sobre el esperado regreso de Fina a Sueños de Libertad, toda una revolución para una comunidad de fans internacional entregada al fenómeno Mafin. Alba desvela las locuras más surrealistas que ha vivido gracias a este shippeo mientras Maya (posiblemente la mayor friki del multiverso) alucina.
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