Mejores Momentos | Capítulo 1
Prieto a Calatrava: "Nunca podré agradecerte lo suficiente que me hayas ayudado a escapar"
Prieto es un estratega, sabe qué decir y cuándo para que su plan siga según lo establecido.
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Las cosas, por el momento, están saliendo según lo planeado para Prieto, su plan estaba claro fugarse de la cárcel a cualquier precio. Calatrava por su lado parece que no está tan conforme.
Hay algo que a simple vista diferencia a Prieto y a Calatrava, uno carece de conciencia el otro todavía la mantiene y Prieto sabe que puede ser perjudicial para él la conciencia de Calatrava.
Por eso Prieto tiene que ser más rápido que su compañero y sabe cómo ganárselo. "Yo nunca voy a poder agradecerte lo suficientes que me hayas ayudado a escapar, nadie hubiera hecho esto por mí". Una sola frase, directa al corazón de Calatrava. Dándole importancia y sobre todo haciéndole sentir querido.
¿Será suficiente para eludir las dudas de Calatrava? ¡Disfruta ya de los dos primeros capítulos de 33 Días en atresplayer!
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