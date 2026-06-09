Prieto a Calatrava: "Nunca podré agradecerte lo suficiente que me hayas ayudado a escapar"

Las cosas, por el momento, están saliendo según lo planeado para Prieto, su plan estaba claro fugarse de la cárcel a cualquier precio. Calatrava por su lado parece que no está tan conforme.

Hay algo que a simple vista diferencia a Prieto y a Calatrava, uno carece de conciencia el otro todavía la mantiene y Prieto sabe que puede ser perjudicial para él la conciencia de Calatrava.

Por eso Prieto tiene que ser más rápido que su compañero y sabe cómo ganárselo. "Yo nunca voy a poder agradecerte lo suficientes que me hayas ayudado a escapar, nadie hubiera hecho esto por mí". Una sola frase, directa al corazón de Calatrava. Dándole importancia y sobre todo haciéndole sentir querido.

¿Será suficiente para eludir las dudas de Calatrava? ¡Disfruta ya de los dos primeros capítulos de 33 Días en atresplayer!