Daniel Ibáñez revela el giro decisivo de Caracas en La nena

Daniel Ibáñez reconoce que volver a interpretar a Caracas en La nena ha sido una experiencia tan inesperada como emocionante. “Me dio mucha alegría porque me llamó Paco y fue una sorpresa”, explica el actor, que no imaginaba retomar el papel. Según cuenta, la propuesta llegó con una frase directa: “Queremos recuperar el personaje para La Tercera”, un anuncio que despertó en él tantas ganas como preguntas.

Ibáñez confiesa que, desde el primer momento, intuía que el regreso de Caracas no sería para seguir un camino luminoso. “Yo intuía que no era para hacer el bien el personaje”, señala, dejando claro que la historia delictiva y emocional del personaje no podía haber quedado intacta tras su paso por prisión. Para el actor, ese punto de partida abría una puerta narrativa muy potente.

El intérprete subraya que la estancia en la cárcel marca un antes y un después en Caracas. “Desde luego, algo le habría pasado”, afirma, convencido de que el encierro transforma profundamente a su personaje. Ese cambio, según adelanta, será visible desde su primera aparición, donde se percibe una nueva capa de dureza, desconfianza y supervivencia.

Aun así, Ibáñez reconoce que se acercó al rodaje con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. “Entro con un cierto miedo, con una inocencia”, explica, describiendo el reto de reencontrarse con un personaje que ya no es el mismo. Ese contraste entre lo que fue y lo que es ahora convierte a Caracas en una de las figuras más complejas y prometedoras de la temporada.