Chesca y la BAC chocan en su camino hacia la Red Púrpura en un giro decisivo

La caza de la Red Púrpura entra en una fase crítica en La Nena. Chesca, cada vez más cerca de encontrar a La Madre, sigue avanzando por su cuenta, guiada por la obsesión y la necesidad de cerrar un círculo que lleva demasiado tiempo abierto.

Su investigación se vuelve más arriesgada a medida que se adentra en las ramificaciones de la organización, decidida a derribarla desde dentro.

Mientras tanto, la BAC continúa su propia búsqueda por otro camino, siguiendo pistas que los alejan y acercan a la vez a la misma verdad. El equipo, marcado por las pérdidas y las fracturas internas, avanza con cautela, sin imaginar que su trayectoria está a punto de cruzarse con la de Chesca en el peor momento posible.

La gran incógnita que deja el episodio es devastadora: ¿será Elena Blanco capaz de matar a Chesca?