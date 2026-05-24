El capítulo 7 de La Nena arranca con una ensoñación familiar que pronto se convierte en pesadilla

El capítulo 7 de La Nena sorprende desde su primera escena: una mesa llena de comida, música sonando de fondo y la familia Jauregui disfrutando de un momento de felicidad casi perfecta.

Todo está bañado por una luz cálida, como si la serie ofreciera un respiro después de tanta oscuridad. Pero esa armonía es solo un espejismo, una ensoñación que prepara al espectador para un giro abrupto.

La secuencia funciona como un engaño emocional. La cámara se mueve con suavidad, los personajes ríen, se miran, se tocan, como si por fin hubieran encontrado un refugio en medio del caos. Sin embargo, la atmósfera tiene algo inquietante, una calma demasiado perfecta que anticipa que algo no encaja. Es un recurso narrativo que la serie utiliza para elevar la tensión antes de romperla.

Cuando la ensoñación se desvanece, el espectador cae de golpe en la realidad: la pesadilla continúa.

Este quiebre emocional marca el tono del episodio, recordando que en La Nena nada es lo que parece y que la violencia siempre está a un paso de irrumpir.