El destino llama a Jáuregui: una visita inesperada sacude su frágil recuperación

Jáuregui atraviesa uno de los momentos más vulnerables de su vida en La nena. Invalido y ausente desde la brutal agresión que lo dejó al borde de la muerte, sobrevive gracias a los cuidados constantes de su hijo, Caracas, cuya vida gira ahora en torno a él.

El joven, obsesionado con la idea del viaje circular entre la vida y la muerte, intenta encontrar sentido a lo ocurrido mientras se aferra a la esperanza de que su padre despierte del letargo emocional en el que permanece atrapado.

La rutina silenciosa de ambos se rompe cuando Caracas recibe la visita de Rocío Narváez, una mujer enigmática que asegura haber conocido a Vistas.

Su llegada introduce un elemento inesperado en la historia: alguien que no solo parece saber más de lo que dice, sino que además cuestiona las convicciones que Caracas ha construido para sobrevivir al trauma.

Su presencia altera el equilibrio del hogar y despierta preguntas que el joven no estaba preparado para enfrentar.