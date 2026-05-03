Elena y Orduño descubren el cadáver del juez Zamora

Elena Blanco y Orduño viven uno de los momentos más sobrecogedores de La nena cuando acuden a visitar al juez Zamora para avanzar en la investigación y lo encuentran sin vida.

Lo que debía ser una reunión clave para desbloquear el caso se transforma en un golpe inesperado que altera por completo el rumbo de la trama.

La escena marca un antes y un después para ambos agentes, que comprenden que la red a la que se enfrentan está dispuesta a todo.

El cuerpo del magistrado presenta signos evidentes de violencia, lo que confirma que su muerte no fue accidental.

La ausencia de su pulgar y una marca visible en el pecho apuntan a un mensaje directo, una advertencia que la organización deja a quienes se atrevan a acercarse demasiado a la verdad.

Aunque los detalles son escasos, el impacto emocional en los protagonistas es inmediato y profundo.