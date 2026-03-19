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El loco mundo de...

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El loco mundo de Rafaela

Rafaela, la mejor amiga que te hace elegir entre las amigas

Nuestra protagonista se ve eclipsada por su antagonista: la carismática villana Bombi G. Sí, es más guapa que todas, pero a Rafaela eso le parece injusto. Tratará de solucionarlo con una llamada dramática a su amiga.

Rafaela en Rafaela y su loco mundo

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Rafaela es...

...Rafaela es nuestra protagonista. El mundo siempre tiene que girar alrededor de alguien y aquí le ha tocado a ella. Es una adolescente ingeniosa y curiosa que siempre va en busca de aventura. Y tiene mucha suerte porque su familia propicia aventuras todos los días.

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