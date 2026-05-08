El lado más fanático de Pilar Vidal: “No he dejado de ir a ningún concierto”

Divertida y sin filtros, Pilar Vidal se sienta en el sofá de Una vuelta más convencida de que “ya lo ha contado todo”… pero Maya Pixelskaya le demuestra lo contrario.

Entre confesiones inesperadas, su lado más esotérico, su TOC de limpieza y momentazos fan - de Alejandro Sanz a Chimo Bayo -, Pilu se abre como nunca.

Risas, complejos y cero postureo en una charla que nos ha rechiflado.