La nena llegará a atresplayer en abril de 2026

Ya tenemos fecha para el estreno en atresplayer de La nena, la tercera entrega de la trilogía que completan La novia gitana y La red púrpura

Será el regreso de la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra también recuperan a los personajes.

La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.

La Nena es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de ATRESMEDIA que se podrá ver en atresplayer.

Paco Cabezas (Fear the Walking Dead, Penny Dreadful, The Umbrella Academy, Miércoles o Adiós) se pondrá de nuevo a los mandos de la dirección de La Nena, tras su exitoso y aplaudido trabajo en La Novia Gitana y La Red Púrpura. La serie también está dirigida por Miguel Ángel Trudu.