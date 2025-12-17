Info Premium

Los Protegidos: Un nuevo poder

Con la esencia de siempre

Gracia Olayo nos confirma que Rosa Ruano sigue "igual que siempre" en esta nueva entrega de Los Protegidos

Hablamos con la actriz para descubrir cómo nos vamos a encontrar a la mítica Rosa Ruano en esta nueva temporada y buenas noticias; nada ha cambiado sigue con sus croquetas y sus cotilleos.

Gracia Olayo nos presenta las novedades de su personaje esta temporada

Victoria Esquilas
Publicado:

"Sigue en su línea" las cosas buenas no deberían cambiar nunca y es que la esencia de Rosa Ruano se mantiene una temporada más. Gracia Olayo nos confiesa que es "un personaje que le gusta", le parece "atractivo".

Aunque sí que hay algo que le cambiaría a la mítica Rosa Ruano, ¿queréis descubrir de qué se trata? ¡Pues no te pierdas la entrevista completa!

Y recuerda que ya puedes disfrutar cada domingo de un nuevo capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poderen atresplayer.

