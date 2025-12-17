Con la esencia de siempre
Gracia Olayo nos confirma que Rosa Ruano sigue "igual que siempre" en esta nueva entrega de Los Protegidos
Hablamos con la actriz para descubrir cómo nos vamos a encontrar a la mítica Rosa Ruano en esta nueva temporada y buenas noticias; nada ha cambiado sigue con sus croquetas y sus cotilleos.
"Sigue en su línea" las cosas buenas no deberían cambiar nunca y es que la esencia de Rosa Ruano se mantiene una temporada más. Gracia Olayo nos confiesa que es "un personaje que le gusta", le parece "atractivo".
Aunque sí que hay algo que le cambiaría a la mítica Rosa Ruano, ¿queréis descubrir de qué se trata? ¡Pues no te pierdas la entrevista completa!
