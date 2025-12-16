Cosette Silguero se siente muy identificada con su personaje: "me encanta que se parezca a mi"

Sus compañeros entre risas confiesan que la llaman "la roba planos" y es que solo hay que verla para entender el por qué de ese apodo. Cosette es la más pequeña del elenco pero tiene un talento que deja mudo a todos.

Además de lo buena profesional que es tenemos que destacar lo encantadora que se muestra siempre. Al igual que Dora es una "niña, muy niña" que disfruta de las cosas sencillas como "la familia".

A Dora no le cambiaría nada, nos confiesa que lo tiene tan interiorizado que "ya Dora es así".

Disfruta de la entrevista completa y no te la pierdas cada domingo en Los Protegidos: Un Nuevo Poder en atresplayer.