El secreto más personal de Carlitos al descubierto; "nadie se ha enamorado de mí"

En plenas navidades Mario quiere tener a su familia reunida, a todos sus seres queridos. Incluyendo a las parejas de sus hijos, si es que las tienen.

Y es que el secretismo que tiene Carlitos con todo lo relacionado con sus sentimientos es algo que a Mario le perturba, hasta el punto de querer emparejarle literalmente con cualquier chica que se encuentren por la calle.

Algo que Carlitos no está llevando muy bien porque si no le ha presentado a nadie es por la sencilla razón de que no la ha tenido.

Revive este complicado momento entre Mario y Carlitos aquí o disfruta en atresplayer del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder al completo.