Mejores momentos | Programa 2
El test más complicado para Carlota Baró en Una Vuelta Más
La actriz se ha sometido a un test en el que ha tenido que escoger entre dos de los amores de su vida, su pareja, Francisco, y su mascota, Mango.
No todo en Una Vuelta Más iba a ser confesar intimidades, también hay tiempo para momentos divertidos como el test al que se ha enfrentado Carlota Baró en su paso por el videopodcast de atresplayer.
En este juego, Maya Pixelskaya ha hecho elegir a la invitada entre su opción favorita ante diferentes situaciones: su pareja, Francisco, o su mascota, Mango.
Ha habido varios escenarios ante los que la actriz no ha sido capaz de escoger entre uno y otro, como el plan de mantita y peli un domingo o quién tendría que defenderla ante un alacrán.
Sin embargo, ante la idea de cocinar unas croquetas que no salgan con el resultado esperado, Carlota ha tenido bastante claro que escogería a Mango: "Lo siento, que aproveche", ha confesado entre risas.
Si quieres conocer el resto de respuestas de la actriz a este divertido test, revive el momento completo aquí o vuelve a ver el programa, disponible en atresplayer.
