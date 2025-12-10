Así ha definido Laca Udilla su drag en la Autoentrevista de Drag Race España: “Muy moda y muy años 50"

Laca Udilla ha sido una de las finalistas de la quinta temporada de Drag Race España, y ahora vamos a poder conocerla un poco mejor en la Autoentrevista.

La reina valenciana comenzó en un Halloween, en el que se vistió de Lady Gaga. “Y ligué un montón”, ha dicho. En cuanto a cómo definiría su drag, ha asegurado que además de ser una “fascista”, es “muy moda y muy años 50”.

El mejor consejo que le han dado, ha dicho, es que nunca empezase en el travestismo, y este mismo es el que ella da a quien quiera animarse a hacer drag.

