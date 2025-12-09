Margarita Kalifata, en la Autoentrevista de Drag Race España: “El día que no lo disfrute, terminará el drag para mí"

Margarita Kalifata ha sido la reina que ha luchado contra Satín Greco en el lipsync por la corona de Drag Race España. La hemos conocido un poco mejor en la Autoentrevista, donde nos ha contado cómo empezó en el drag.

Todo empezó con las películas de Almodóvar, ya que Margarita estudiaba Arte Dramático, pero pensaba que no podía ser drag porque sino la encasillarían. Sin embargo, cuando acabó la carrera, decidió que quería ser feliz.

En sus primeras veces dragueada, la peluca se le quedó atrás dando una vuelta. “Fue un poco comedy queen, lo que yo soy”, ha asegurado.

Margarita Kalifata ha definido su drag como una mezcla entre Pamela Anderson andaluza, Carmen Machi y Ágatha Ruiz de la Prada.

Uno de los primeros consejos de la reina fue de una compañera, que le dijo que tenía que pasárselo bien en el escenario. “El día que no lo disfrute, terminará el drag para mí”, ha dicho.

