El consejo de Nix a futuras drags en la Autoentrevista de Drag Race España: “No te líes con un cliente"

Tras la final de la quinta temporada de Drag Race España, hemos podido conocer un poco mejor a Nix, una de sus finalistas, en la Autoentrevista.

La reina nos ha contado que su primer contacto con el drag fue viendo Drag Race. “Ahí nos lanzamos”, ha dicho. Una anécdota de sus comienzos es que desde que empezó ha estado muy bien pagada.

Su drag es como una muñeca coqueta, muy divertida pero que siempre quiere meter un punto de camp.

El mejor consejo que le han dado, ha dicho, es que no se líe nunca con un cliente. Y ella aconseja lo mismo.

