Mejores momentos | Temporada 5
Satín Greco se convierte en la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España: ¡Felicidragues reina!
En una Gran Final de infarto, la reina se ha erigido como la nueva superestrella drag española.
Publicidad
Satín Greco se ha convertido en la ganadora de la quinta temporada de Drag Race España en una final de infarto en la que ha habido risas, lágrimas, mucha música y sobre todo mucha emoción.
Tras ganar una primera batalla de lipsyncs, en la que se ha enfrentado a Laca Udilla al ritmo de Otro amor vendrá, la reina ha conseguido llegar al lipsync final junto a Margarita Kalifata.
Ambas reinas, que ya nos dieron una actuación de diez en el tercer programa de la temporada, han luchado por la corona haciendo un lipsync de Déjala correr, una de las grandes canciones de Rocío Jurado.
Finalmente, ha sido Satín Greco quien se ha alzado con la corona tras una interpretación excepcional. No te pierdas cómo ha sido el momento en el que Supremme de Luxe ha anunciado la ganadora, y disfruta ya de una final de altura al completo en atresplayer.
Publicidad